الاتصالات تعود تدريجياً إلى مناطق مختلفة في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، الجمعة، بدء عودة خدمات الاتصالات تدريجياً إلى مناطق مختلفة من قطاع غزة، مشيرةً إلى أنّ طواقمها الفنية عملت خلال الأيام الماضية على إصلاح العديد من الأعطال الرئيسية التي سبّبها العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وقالت الشركة، في بيانٍ، إنّه "على الرغم من خطورة وصعوبة الظروف، إلا أنّ طواقمنا تمكنت من إعادة الخدمات الأساسية للمشتركين على ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير".

كما أشار بيان شركة الاتصالات إلى أنّ "اثنين من طواقمنا الفنية قد ارتقوا خلال عملية الإصلاح الأخيرة جراء استهدافهم بقذيفة مباشرة، ما يرفع عدد شهداء موظفي الشركة إلى 14 شهيداً، منذ بداية العدوان ليلتحقوا بعشرات الآلاف من أبناء شعبنا"، وفق البيان.

ودخل انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، يومه الثامن، اليوم الجمعة، وكان الأطول منذ بدء العدوان الإسرائيلي.