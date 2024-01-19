تقرير: العمليات من الضفة في أعلى مستوياتها.. وهي إحدى جبهات الحرب

فلسطين اليوم

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تأكيد مسؤولٍ استخباراتي إسرائيلي سابق، وجود مئات التحذيرات الاستخباراتية حول هجمات محتملة ضد الاحتلال الإسرائيلي من الضفة الغربية كل يوم.

وأوردت الصحيفة أنّ مسؤولي الأمن الإسرائيليين يشيرون إلى الضفة الغربية باعتبارها "الجبهة الثالثة في الحرب"، وذلك بعد غزة والحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان، لافتةً إلى أنّ الحملة القمعية الإسرائيلية في الضفة الغربية تمثّل "معضلة أمنية".

وكشف المسؤولون الأمنيون للصحيفة أنّ "إسرائيل" تقول إنّ الضفة الغربية "تشهد مستوى أعلى من النشاط المسلح"، وإنّ ضرباتها فيها تهدف إلى إحباط هجماتٍ وشيكة، وأنّ ذلك يأتي على الرغم من أنّ "عدد المسلحين في الضفة الغربية أقل منه في غزّة، وأنّهم ليسوا مسلحين بشكلٍ جيد".

وبحسب ما تابعت الصحيفة، يقول بعض المحللين إنّ الحملة الإسرائيلية قد يكون لها أثر عكسي من خلال "تأجيج" الأوضاع والإصرار على العمليات.