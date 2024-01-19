المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مسيّرة أميركية في ديالى

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها طائرة مسيّرة من نوع "MQ9" تابعة للقوات الأميركية في سماء محافظة ديالى، بالسلاح المناسب.

وأوضحت المقاومة، في بيانٍ مقتضب نشرته اليوم الجمعة، أنّ الاستهداف حصل أمس الخميس، وتم استهدافها بالأسلحة الصاروخية.

وشدّدت المقاومة العراقية على أنّ إسقاط المسيّرة الأميركية يأتي في إطار نهجها المستمر في مواجهة الاحتلال الأميركي في البلاد والمنطقة، و"دفاعاً عن سيادة البلد وأجوائه المستباحة"، كما يأتي نصرةً لغزة التي لا تزال تتعرّض للعدوان.

وذكّرت المقاومة أنّ "عملياتها مستمرة في مواجهة ودكّ معاقل العدو"، متوعّدةً بالمزيد من العمليات ضد الاحتلال الأميركي.

وأمس، أكّدت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها قاعدة للقوات الأميركية قرب مطار أربيل، شمالي البلاد بالطيران المسيّر.