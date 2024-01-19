"دلتا إيرلاينز" توقف رحلاتها إلى تل أبيب حتى 30 إبريل

فلسطين اليوم

أعلنت شركة خطوط الطيران الأميركية "دلتا إيرلاينز" اليوم الجمعة عن استمرار إلغاء رحلاتها بين مطار تل أبيب ومطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك حتى 30 إبريل/ نيسان 2024، ومن ثم تعليق مبيعات هذه الرحلات، وسط استمرار الحرب على غزة.

وأكدت الشركة، على موقعها على الإنترنت، استمرار تعليق حجز رحلات تل أبيب على خطوطها، من وإلى مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي ومطار بوسطن لوغان الدولي.

وتعد "دلتا إيرلاينز" أقدم شركة طيران عاملة في الولايات المتحدة، وسادس أقدم شركة طيران على مستوى العالم، وتشغِّل مع شركاتها التابعة، بما في ذلك "دلتا كونيكشن"، أكثر من 5400 رحلة يوميًا، تخدم 325 وجهة في 52 دولة، في القارات الست.