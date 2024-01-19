إعلام أميركي وعبري: "كابينت الحرب" على وشك الانهيار

فلسطين اليوم

توقفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عند التصريحات الأخيرة لعضو "كابينت" الحرب الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، ومدى تناقضها مع كلام رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وكان آيزنكوت صرّح بأنّه "يجب أن نقول إنّ من المستحيل إعادة الأسرى أحياءً في المستقبل القريب من دون اتفاق (مع حماس)"، مضيفاً أنّ "على إسرائيل أن تفكر في وقف القتال فترةٍ طويلة من الوقت كجزءٍ من أي اتفاق من هذا القبيل".

وتأتي تصريحات آيزنكوت بينما كان نتنياهو تعهّد، في مؤتمرٍ صحافي، الخميس، أنّه "سيواصل القتال بكل قوة حتى النصر الكامل على حماس"، وعدّت "فايننشال تايمز" هذا التنقاض في التصريحات مؤشراً واضحاً على عمق الخلافات في "كابينت" الحرب الإسرائيلي.

ونقلت الصحيفة، عن 3 أشخاص مُطّلعين على علاقة نتنياهو بوزير الأمن في حكومته، يوآف غالانت، أنّهما "بالكاد يتحدثان"، مشيرةً إلى توقف المؤتمرات الصحافية المشتركة بينهما وبين عضو "الكابينت" الثالث، بيني غانتس، والتي كانت تُعقَد في الأشهر الأولى من الحرب.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ التدهور في العلاقات تفاقم بسبب دعوة عدد من الإسرائيليين إلى التوصل إلى اتفاقٍ بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، على حساب وقف الحرب، وهي الدعوات التي رفضها نتنياهو وغالانت بصورة قاطعة.

ويقول مسؤولون ومحللون إسرائيليون وأميركيون إنّ المخاوف السياسية الداخلية منعت نتنياهو من مناقشة هذه القضية، مُذكّرةً بانضمام غالانت إلى الانتقادات، يوم الاثنين، بحيث انتقد نتنياهو، بصورة غير مباشرة، بسبب ما سمّاه "تردده السياسي".

وأدى المزاج العام الإسرائيلي دوراً في الانقسام المتزايد، بحيث يواصل أقرباء الأسرى علناً انتقاد الحرب المستمرة على قطاع غزّة، والتي لا تؤدي إلا إلى تعريض أبنائهم لمزيد من الخطر.