سرايا القدس" تستهدف آليات العدو وتقصف تحشداته في محاور التقدم بقطاع غزة

فلسطين اليوم

تواصل "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، لليوم الـ 105 على التوالي، القتال والتصدي لقواتالاحتلال "الإسرائيلي" في عدة محاور بالقطاع؛ دفاعاً عن الشعب الفلسطيني، ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وأعلنت "سرايا القدس"، اليوم الجمعة، استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة "تاندوم" شرق جباليا.

وأضافت السرايا: "قصفنا بقذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم شرق مخيم البريج".

وأكدت "سرايا القدس" خوضها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم شرق مدينةغزة.

ومؤخراً، قصفت بوابل من قذائف الهاون تمركزاً لجنود وآليات العدو الصهيوني في منطقة السعايدة شرق مخيم المغازي وسط القطاع.