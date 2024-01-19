فلسطين اليوم

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، مساء الجمعة، أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت غارتين على محافظة الحديدة (غرب).



وقالت قناة “المسيرة”، الناطقة باسم الحوثيين في خبر عاجل عبر منصة إكس، “عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة الجبانة،في مدينة الحديدة”.

ولم توضح القناة نتائج هذا الاستهداف، فيما لم يصدر تعقيب فوري من القوات الأمريكية أو البريطانية.