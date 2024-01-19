لبنان | دعما للشعب الفلسطيني.. المقاومة الاسلامية تواصل استهداف مواقع العدو

فلسطين اليوم

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة استهداف انتشارين ‌‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط قاعدة خربة ماعر وبين موقعي السماقةوالرمثا بصاروخين من نوع "بركان".



وصدر عن "حزب الله" بيانين منفصلين جاء فيهما أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة‎ 3:15 ‎من بعد ظهر اليوم الجمعة (بتوقيت لبنان): "استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية انتشارا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي بينموقعي السماقة والرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ ‏بركان، وأصيب إصابة مباشرة". ‏

- عند الساعة ‎4:15 ‌‏من بعد ظهر اليوم الجمعة: "استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية انتشارا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قاعدةخربة ماعر بصاروخ بركان، وأصيب إصابة مباشرة". ‏

- عند الساعة‌‏ 4:00‌‌‏ من بعد ظهر يوم الجمعة 19-01-2024 استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي فيجبل نذر بالأسلحة الصاروخية وأصيب إصابة مباشرة. ‏

و تجدد اليوم الجمعة القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في جنوب لبنان، بينها كفركلا وراميا.

ملخص عمليات المقاومة الإسلامية:

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينيةبتاريخ 18-01-2024.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقعوانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 18-1-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي

1- الساعة 15:30 استهداف موقع السمّاقة في تلال كفر شوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصاباتمباشرة.

– القطاع الغربي

1- الساعة 11:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة أدميت بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 13:00 استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 14:30 استهداف موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 17:00 استهداف موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.