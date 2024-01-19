إندونيسيا ترفع دعوى ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية

فلسطين اليوم

قالت صحيفة معاريف العبرية؛ إن إندونيسيا رفعت دعوى قضائية جديدة ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وبذلك، تنضم إندونيسيا إلى جنوب أفريقيا، صاحبة أول دعوى ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة.

في وقت سابق، قامت وزارة الخارجية الإندونيسية بجمع فريق من الخبراء للمساعدة في صياغة دعوى إندونيسيا في محكمة العدل الدوليةلمحاسبة إسرائيل على "سياساتها وممارساتها" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب موقع "جاكرتا بوست" المحلي، فقد قالت وزير الخارجية ريتنو مرسودي، إن القضية ستساعد في دعم النظام العالمي القائم علىالقانوني الدولي، فضلا عن دعم الفلسطينيين.

وجاء كلام مرسودي أمام اجتماع لعشرات خبراء القانون الدولي، والأكاديميين، في العاصمة جاكرتا.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الأسبوع الماضي، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقياضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.