بعد جنوب أفريقيا.. شكوى جنائية تستهدف الرئيس الإسرائيلي في سويسرا

فلسطين اليوم

أعلن مكتب المدعي الفدرالي السويسري أنَّ السلطات تلقت عددًا من الشكاوى الجنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الذييحضر الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وذلك في ظل اتهامات لكيان العدو بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، خلالالعدوان على قطاع غزة.

وقال مكتب المدعي الفدرالي في بيان "سيتم الآن النظر في الشكاوى الجنائية بما يتوافق مع الإجراءات المعهودة"، مضيفاً بأنه يتواصل معوزارة الخارجية "لدراسة مسألة حصانة الشخص المعني". في حين لم يوضح تفاصيل الدعاوى ولا الجهة التي رفعتها.

لكن بيانًا بعنوان "تحرّك قضائي ضد جرائم ضد الإنسانية"، أشار إلى أنَّ عددًا من الأفراد والمنظمات الحقوقية وجّهوا اتهامات عبر المدعينالفدراليين وسلطات الكانتونات في بازل وبرن وزوريخ.

وأفاد البيان بأن المشتكين يطالبون بملاحقة جنائية بالتوازي مع القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم"إسرائيل" بارتكاب إبادة عبر عمليتها العسكرية في غزة.

وفي إشارته إلى مسألة الحصانة، لفت البيان إلى أنَّ إلغاءها ممكن "ضمن شروط معيّنة"، بما في ذلك في حالات الاشتباه بارتكاب جرائمضد الإنسانية، وهي شروط متوافرة في هذه الحالة.

يذكر أنَّ جنوب أفريقيا أطلقت القضية العاجلة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي هذا الشهر، مشيرة إلى أن الكيان الصهيوني انتهكاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية الموقعة في 1948.