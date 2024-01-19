تقرير "بلومبرغ": تعثر سياسة بايدن في الشرق الأوسط.. والضربات على اليمن بلا تأثير يُذكر

فلسطين اليوم

رأت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، اليوم الجمعة، أنّ سياسة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في الشرق الأوسط تتعثر في واقعٍ فوضوي، مُشيرةًإلى أنّ الأمور في المنطقة "لا تسير على ما يرام بالنسبة للولايات المتحدة".

وتناولت الوكالة، في تقريرها، الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضدّ اليمن، مؤكّدةً أنّها لم تمنع تصعيد الهجمات على السفن،ولافتةً إلى أنّه طالما احتدمت الحرب في قطاع غزّة، فإنّ اليمنيين سيواصلون حملتهم ضدّ سفن الشحن المتجهة إلى "إسرائيل".

وقالت الوكالة إنّ "كل من تابع مقاومة الحوثيين الشديدة لسنواتٍ من الغارات الجوية السعودية، كان يجب أن يعرف أنّ الهجمات الأميركيةوالبريطانية على الحركة لن يكون لها تأثير يذكر".

وفي سياقٍ متصل، توقفت الوكالة عند رفض رئيس وزراء كيان الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بشكلٍ قاطع، لدعوات بايدن "إقامة دولةٍللفلسطينيين، لضمان سلامٍ دائم في المنطقة".

وذكّرت أنّه عندما صعد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على المسرح في المنتدى الاقتصادي العالمي، قائلاً إنّه سمع من جميعالبلدان تقريباً "أنهم يريدوننا حاضرين، ويريدوننا على الطاولة"، كان أكثر ما لفت انتباه الكثيرين في الغرفة هو "العجز الواضح للولايات المتحدة".

وأكّدت الوكالة أنّه لا توجد فرصة لخطةٍ مدعومة من واشنطن، قدمتها 5 دولٍ عربية لغزة ما بعد الحرب، وذلك كون نتنياهو، والذي يرأسالحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية، "لن يقبل بها".

ورأت أنّ بايدن يواجه معركةً صعبة لإعادة انتخابه، حيث تظهر استطلاعات الرأي رفضاً شعبياً كبيراً لتعامله مع الحرب المستمرة على قطاعغزة، خاصةً بين الناخبين الشباب.