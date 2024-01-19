ملتقى الصحافيين الفلسطينيين في لبنان يُعبر عن تضامنه مع "قناة القدس اليوم" ويدين جريمة اغتيال الاحتلال مديرها العام

فلسطين اليوم

أدان "ملتقى الصحافيين الفلسطينيين في لبنان"، جريمة اغتيال مدير عام قناة "القدس اليوم" الصحافي وائل أبو فنونة في غارة جويةإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال الملتقى في بيان له اليوم الخميس،: "مرة جديدة، يؤكد الكيان "الإسرائيلي" طبيعته الإجرامية، ونهجه العدواني مع إقدامه على اغتيال الصحافي وائل أبو فنونة، مدير عام "قناة القدس اليوم"، في سياسية مفضوحة ومتمادية ضد الإنسانية، وحرية الصحافة".

وعبّر الملتقى، "عن التضامن الكامل مع "قناة القدس اليوم"، مؤكدًا أن الجريمة "الإسرائيلية" النكراء باغتيال مديرها العام لن تُؤثر علىمسارها ونهجها ودورها الريادي والإعلامي، في إيصال مظلومية الشعب الفلسطيني للرأي العام العالمي".

وأضاف: "اغتيال الصحافي أبو فنونة جاء بعد أَيَّام قليلة من تدمير مقر قناة القدس اليوم الرئيسي في غزة، واغتيال عدد من كوادرهاومراسليها، في مسعى لإسكاتها، وحجب صورتها، ومنع بثها، وهذه المساعي "الإسرائيلية" لن تنال منها ومن كوادرها، وستبقى نبضاً للإعلام المقاوم".

ودعا الملتقى "الإعلاميين الأحرار في كل العالم لفضح جرائم الاحتلال، وحرب الإبادة في غزة، وكشف ما يتعرض له الصحافيون والمؤسساتالإعلامية في فلسطين من اعتداءات، والعمل على حشد كل أشكال التضامن معهم، ودعم استمرار "قناة القدس اليوم"، في رسالتهاباعتبارها جزءاً مهماً من الإعلام الفلسطيني الملتزم بقضاياه الوطنية".