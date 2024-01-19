وزير الخارجية الإيراني لنظيره الباكستاني: لإسلام أباد أهمية عالية في سياستنا الخارجية

فلسطين اليوم

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إنّ "باكستان تحظى بأهميةٍ عالية في سياسة إيران الخارجية"، داعياً إلى مواصلةالتعاون الأمني والعسكري بين البلدين .

وأكّد أمير عبد اللهيان، خلال تلقيه اتصالاً هاتفياً من نظيره الباكستاني، جليل عباس جيلاني، اليوم الجمعة، أنّ القوات الأمنية الإيرانيةسترد على جميع التهديدات الإرهابية التي تستهدف البلاد، وأنّها "لن تسمح للمجموعات الإرهابية بتنفيذ أي إجراءٍ ضد أمن البلاد".

وأضاف أنّ عمليات إيران العسكرية ضد جماعة "جيش العدل"، والتي أعلنت مسؤوليتها عن كثيرٍ من الهجمات الإرهابية داخل إيران، كانت"ضمن واجبات القوات العسكرية الإيرانية لإحباط التهديدات الإرهابية".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنّه وفق الوثائق والمعلومات المؤكدة فإنّ "الضربة الإيرانية استهدفت موقعاً كان يضم 50 إرهابياً كانوابصدد تنفيذ عمليةٍ إرهابية كبيرة شرقي إيران".

كما أكّد أمير عبد اللهيان احترام بلاده لسيادة باكستان ووحدة أراضيها، داعياً إلى "تعزيز التعاون المشترك لمواجهة المعسكرات الإرهابيةداخل حدود باكستان".

وشدّد وزير الخارجية الإيراني على "أهمية اتحاد الدول الإسلامية الكبيرة والمؤثرة"، موضحاً أنّ هذه الأهمية تزداد "بينما تستمر جرائمإسرائيل في قتل المدنيين".

ومن جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيانٍ، أنّ الوزير جيلاني تحدث مع وزير خارجية إيران اليوم، معرباً عن استعداد باكستانللعمل مع إيران في كافة القضايا "على أساس روح الثقة والتعاون المتبادلين".

كما شدّد جيلاني على "الحاجة إلى تعاونٍ أوثق في القضايا الأمنية"، وفقا لما جاء في بيان وزارة الخارجية الباكستانية.