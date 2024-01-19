باكستان: إيران دولة صديقة ولا نريد أي تصعيد معها

فلسطين اليوم

أكدت السفارة الباكستانية في طهران أنّ "باكستان تقف دائماً إلى جانب إيران، وفي كل الظروف الصعبة".

وأضافت السفارة الباكستانية أنّ "التعاون والثقة المتبادلة بين البلدين الشقيقين وسط المحيط الاقليمي المعقّد، يحظيان بأهمية قصوى وذلكمن أجل تعزيز الأمن والسلام".

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أنّ "إيران دولة صديقة ولا نريد أي تصعيد معها".

يأتي ذلك في وقتٍ شهدت فيه الحدود الإيرانية الباكستانية توترات، حيث استدعت الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال الإيراني في إسلامآباد، للتعبير عن احتجاجها على القصف الإيراني لأراضي باكستانية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إنّ طهران "لديها علاقاتٍ جيدة جداً مع العراق وباكستان"، مشيراً إلى أنّ طهران"استهدفت قبل أيام الإرهابيين في باكستان (جيش العدل) وليس المواطنين الباكستانيين".