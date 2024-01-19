المفوض العام للأونروا: قصص لا تنتهي عن الموت والمرض في غزة

فلسطين اليوم

أصدر فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، بيانا رسميا، الجمعة، تحدث فيه عن معاناة أهالي غزة في ظل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على القطاع قائلا: "في كل مرة أزور فيها غزة، أشهد كيف غرق الناس أكثر في اليأس، حيث الكفاح من أجل البقاء يستهلك كل ساعة".

وأضاف في الجنوب، حول رفح، انتشرت الهياكل المؤقتة من الأغطية البلاستيكية في كل مكان بما في ذلك في الشوارع، حيث يحاول الناس حماية أنفسهم من البرد والمطر. يمكن أن يكون كل واحد من هذه الملاجئ الواهية مسكنا لأكثر من 20 شخصا. إن رفح مزدحمة لدرجة أن المرء بالكاد يستطيع قيادة سيارة وسط بحر من الناس. وقد تضاعف عدد سكان رفح أربع مرات تقريبا، ليصبح أكثر من 1,2 مليون شخص.

وأكمل أن كل شخص قابلته كان لديه قصة شخصية عن الخوف والموت والخسارة والصدمة لمشاركتها. على مدى 100 يوم، انتقل سكان غزة من الصدمة المطلقة لفقدان كل شيء، وفي بعض الحالات كل فرد من أفراد أسرهم، إلى كفاح منهك للبقاء على قيد الحياة وحماية أحبتهم.

وسرد لازاريني تجربته عندما زار دير البلح، قائلا: "قمت بزيارة إحدى مدارسنا التي تحولت إلى ملجأ. كان الاكتظاظ خانقا، وكانت القذارة ملفتة للنظر. سمعت قصصا عن نساء يتخلين عن الطعام والماء لتجنب الاضطرار إلى استخدام المراحيض غير الصحية. الأمراض الجلدية وقمل الرأس منتشرة وأصبح أولئك المصابون يتعرضون للتشهير. كان الناس يكافحون من أجل الغذاء والدواء خلال النهار، ويشعرون بالبرد والرطوبة أثناء الليل. إنهم يرغبون في العودة إلى حياتهم ما قبل الحرب لكنهم يدركون، بقلق عميق، أن هذا من غير المرجح أن يحدث في أي وقت قريب".

وقال المفوض العام للأونروا، إن مع ندرة السلع التجارية المسموح بدخولها إلى القطاع، ارتفعت أسعار السلع الأساسية إلى عشرة أضعاف، بدءا من الفواكه والخضروات التي نادرا ما تتوفر إلى حليب الأطفال وصولا إلى بطانية مستعملة معروضة للبيع. وأضاف: «هناك جبال من القمامة غير المجمعة تملأ الشوارع الآن. لا يملك المصابون بأمراض مزمنة ما يكفي من الأدوية ويجب أن يتعلموا التعايش مع البدائل أو الاستغناء عنها، من الأنسولين الأساسي لمرض السكري إلى الأقراص اليومية لارتفاع ضغط الدم. الناس غير قادرين على الاغتسال وعلى البقاء نظيفين. ويزيد الانقطاع الطويل والمتكرر في

وسائل الاتصالات، بما في ذلك الإنترنت والهواتف المحمولة، من المحنة حيث يشعر الناس بأنهم معزولون عن بقية العالم. إن الحصار هو القاتل الصامت للكثيرين.

وأشار إلى أن قوافل الأنروا وشاحنات المساعدات، تتأخر لساعات طويلة عند نقطة التفتيش، ما يدفع العديد من الأشخاص اليائسين للتقرب من شاحناتنا للحصول على الطعام مباشرة منها، دون انتظار توزيعه. وبحلول الوقت الذي تعطي فيه السلطات الإسرائيلية قوافلنا الضوء الأخضر للعبور، تكون الشاحنات فارغة تقريبا.

واختتم مفوض الأنروا بيانه قائلا: «لا يوجد فائزون في هذه الحروب. هنالك فوضى لا نهاية لها ويأس متزايد. وإنني أدعو مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية من شأنه أن يوفر بعض الراحة ويمكن من تحقيق زيادة كبيرة تشتد الحاجة إليها في تدفق الإمدادات الأساسية، بما في ذلك عبر الطريق التجاري. إن أي شيء أقل من ذلك سيطيل أمد بؤس شعب بأكمله».