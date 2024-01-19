ايزنكوت" تحرير "الرهائن" لدى غزة لن ينجح بدون التوصل إلى اتفاق

فلسطين اليوم

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق غادي أيزينكوت إن شن غارات خاطفة لتحرير المحتجزين "الإسرائيليين" في غزة لن ينجح على الأرجح ويجب التوصل إلى اتفاق قريبا إذا كانت هناك رغبة في إطلاق سراحهم أحياء.

وأضاف أيزنكوت، أن مصير الرهائن يجب أن يكون له الأولوية على الأهداف الأخرى للحرب حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى ضياع فرصة القضاء على الزعيم السياسي لحركة حماس وفق تعبيره.

وتابع ايزنكوت «ما زلنا نبذل جهودا ونبحث عن كل فرصة لكن الاحتمال ضعيف والأحاديث عن أن هذا ما سيحدث هو زرع للوهم».

وقال أيزنكوت في مقابلة تلفزيونية «أعتقد أن من الضروري القول بجرأة إن من المستحيل إعادة الرهائن أحياء في المستقبل القريب بدون اتفاق».

وردا على سؤال عما إذا كان يجب تجنب إيذاء المحتجزين حتى لو أن ذلك يعني تفويت فرصة ضرب يحيى السنوار الزعيم السياسي لحماس في غزة، قال أيزنكوت «الجواب هو نعم».

لكنه أضاف أن أهداف الحرب الأوسع «ستظل قائمة» بعد أي وقف مؤقت لإطلاق النار.

وجاءت المقابلة، التي صورت في وقت سابق لكنها أذيعت مساء أمس الخميس، بعد ساعات من تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي بأن إسرائيل لن تقبل أي شيء أقل من النصر الكامل على حماس.