هولندا تحث نتنياهو على خفض العنف بغزة

فلسطين اليوم

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إنه حثّ رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو -بمكالمة هاتفية- على خفض مستوى العنف ضد الفلسطينيين بشكل كبير، وفق تعبيره.

وأضاف أنه ناقش الحاجة إلى وقف إنساني فوري للقتال مع نتنياهو، لا سيما أن هناك كثيرا من الضحايا المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وأكد روته لنتنياهو أن على "إسرائيل" أن تسمح بدخول كميات أكبر بكثير من إمدادات المساعدات لسكان القطاع، وبسرعة أكبر.