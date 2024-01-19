"أكثر من 140 شهيداً".. 12 مجزرة للاحتلال في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر في يومه الـ 105 على التوالي على القطاع، إلى 24,762 شهيداً،و 62108 إصابة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 142 شهيداً، و278 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية،ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن "الجيش" الإسرائيلي قتل أكثر من ألف فلسطيني في غزة منذ أن رفعت محكمة العدلالدولية قبل أسبوع جلساتها للنظر في دعوى رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بشأن انتهاكاتها في غزة.

وأكد الأورومتوسطي أنه "بخلاف السرد الذي قدمه فريق المحامين الإسرائيليين أمام محكمة العدل الدولية لنفي تهمة الإبادة الجماعية، فإنالوقائع على الأرض تثبت أن إسرائيل لم تتوقف مطلقاً عن ارتكاب هذه الجريمة حتى أثناء جلسة دفاعها أمام المحكمة".