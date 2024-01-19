استشهاد طفل برصاص الاحتلال شرق رام الله

فلسطين اليوم

استشهد الطفل توفيق حافظ توفيق حجازي (17 عاما)، مساء اليوم الجمعة، عقب إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي تجاهه، قرب بلدة المزرعة الشرقية، شرق مدينة رام الله.

وأفادت مصادر طبية في مجمع فلسطين الطبي، بأن الطفل حجازي أصيب برصاصة في رأسه، وقد وصفت إصابته بالحرجة، قبل أن يعلن عن استشهاده.

وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال أطلق النار صوب الطفل خلال تواجده في منطقة عيون الحرامية القريبة من البلدة.