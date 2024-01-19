المعارضة الفرنسية ترد على وزير الخارجية بصور ضحايا ملفوفين بالأكفان

فلسطين اليوم

نشر نواب من المعارضة الفرنسية على حساباتهم في منصة "إكس" صورا لضحايا القصف الإسرائيلي على غزة ملفوفين بالأكفان.

ويأتي هذا الفعل من نواب حزب "فرنسا الأبية" ردا على تصريحات وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه بأنه "لا يمكن اتهام دولة الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية" وأن هذا الاتهام "يتجاوز عتبة أخلاقية".

ونشر النائب توماس بورتس صورا لضحايا أغلبهم من النساء والأطفال ملفوفين بالأكفان معلقا عليها :" صباح معتاد في غزة".

وذكر أن فرنسا تدعم مقتل المدنيين من خلال صمتها ورفضها إدانة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

ورد بورتس على كلمات وزير الخارجية، بأنه لا يمكن اتهام "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية: "نعم، هذه إبادة جماعية".

أما النائبة دانييل أوبونو فردت على وزير الخارجية، بأنّ "إسرائيل" هي التي تجاوزت العتبة الأخلاقية والقانونية وقالت: "قتل 24 ألف شخص، أكثر من 5 آلاف منهم من الأطفال، هذا خارج نطاق القانون والأخلاق".