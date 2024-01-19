مظاهرات حاشدة بالأردن تنديداً بالعدوان الإسرائيلي ونصرة لغزة

فلسطين اليوم

احتشد آلاف الأردنيين عقب صلاة الجمعة، في مسيرات تضامنية نصرة للمقاومة الفلسطينية ودعما لأهالي قطاع غزة، الذين لا يزالون تحت عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم 105 على التوالي وسط حصار كامل مفروض على القطاع.

وانطلقت المسيرات التضامنية في العاصمة عمان في منطقة "الصويفية" من مسجد عباد الرحمن قرب السفارة الامريكية تحت عنوان “مئوية المقاومة والصمود في وجه الإبادة”.

ورفع المتظاهرون هتافات تندد بالدعم الأمريكي "للعدو الصهيوني وبصمت المجتمع الدولي حيال استمرار المجازر واستهداف المدنيين واستهداف الأطفال والنساء ومنع إدخال المساعدات الإغاثية والطبية".

كما شهدت محافظات الزرقاء وإربد والعقبة مسيرات جماهيرية حاشدة نصرة لغزة، وسط دعوات لسرعة فتح معبر رفح البري وإدخال آلاف الأطنان من المساعدات التي ما تزال قابعة في معبر رفح عند الجانب المصري.