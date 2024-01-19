مقررة أممية: "إسرائيل" انتهكت القانون الدولي في قصفها العنيف على غزة

فلسطين اليوم

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن "إسرائيل" انتهكت القانون الدولي بقصفها العنيف على قطاع غزة الذي أدى إلى تسوية أحياء بالأرض وقتل آلاف الفلسطينيين.

وقالت ألبانيز، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإسبانية مدريد، إن "إسرائيل" اقترفت الكثير من الأفعال غير القانونية، مضيفة أنه يجب احترام القانون الإنساني الدولي لحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال والمدنيين وأسرى الحرب والمرضى والجرحى.

وأشارت إلى أن ما حدث هو أكثر من 100 يوم من القصف العنيف، ففي الأسبوعين الأولين تم استخدام 6 آلاف قنبلة في الأسبوع، تزن الواحدة منها ألفي باوند (نحو طن)، في مناطق مكتظة جدا.

وأضافت أن معظم المستشفيات تعطلت بفعل القصف. وعدد كبير منها، جرى إغلاقه أو قصفه و الاستيلاء عليه من "جيش" الإسرائيلي، مؤكدة أن الناس يموتون ليس فقط بسبب القنابل ولكن بسبب عدم وجود بنية تحتية صحية كافية لعلاج جراحهم.

وقالت ألبانيز، إن عدد الأطفال الذين تبتر أطرافهم كل يوم صادم، مشددة على أن لا شيء يبرر ما تفعله "إسرائيل".