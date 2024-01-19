قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك

فلسطين اليوم

نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم، قوات كبيرة عند مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك لعرقلة وصول المصلين للمسجد.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أوقفت المواطنين وفتشتهم ومنعهتم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان.

وفجرا، منعت قوات الاحتلال المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، ما دفع العشرات لأدائها قرب باب الأسباط.

وللشهر الرابع على التوالي،، تواصل قوات الاحتلال منع المصلين من دخول المسجد الأقصى وتفرض عليه حصارا مشددا، إلى جانب حصارها للبلدة القديمة ومنع الدخول إليها باستثناء المواطنين القاطنين داخلها، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين في المسجد بشكل كبير.