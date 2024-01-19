تظاهرات يمنية حاشدة في صعدة نصرة لفلسطين وتنديدا بالعدوان على اليمن

فلسطين اليوم

خرجت تظاهراتٌ حاشدة، اليوم الجمعة، في عدّة مناطق في محافظة صعدة شمالي اليمن، تحت شعار "ثابتون مع فلسطين.. وأميركا أم الإرهاب"، وذلك نصرةً للشعب الفلسطيني، وتنديداً بالعدوان الأميركي - البريطاني على اليمن.

وفي التفاصيل، انطلقت التظاهرات في ساحات مدينة صعدة والمرازم وشعارة في مديرية رازح والجَرَشة بمديرية غمر ومركز مديرية مُنَبِّه.

وأعلن بيان مسيرات محافظة صعدة شمال اليمن، اليوم الجمعة، أن العدوان الأميركي_البريطاني لن يمنع الشعب اليمني عن نصرة فلسطين المحتلة، مؤكدا موقف اليمن الثابت الى جانب فلسطين واستمرار التعبئة على كل المستويات.

وبارك البيان، العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية والتي استهدفت السفن الإسرائيلية_والأميركية، ومنعت الملاحة نحو موانئ فلسطين المحتلة.

وأشار إلى أن تصنيفات الولايات المتحدة استهداف للشعب اليمني وخدمة لمصالحها والكيان الصهيوني ولن تؤثر في موقفه تجاه فلسطين.

ودعا البيان، شعوب الأمة الإسلامية والعربية إلى كسر حاجز الخوف والصمت الذي تفرضه الأنظمة العميلة والمتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي، كذلك دعا أحرار العالم إلى توسيع دائرة المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأميركية والإسرائيلية والشركات الدعمة لهم.