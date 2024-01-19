طيران الاحتلال الحربي يجدد غاراته على بلدات جنوب لبنان

فلسطين اليوم

تجددت الغارات الجوية الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة، على عدد من البلدات وقرى في جنوب لبنان.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على المنطقة الواقعة بين بلدتي رامية وعيتا الشعب، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال كفر كلا.

وتواصل تحليق طيران الاستطلاع طوال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف مدينة صور، تزامنا مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق.