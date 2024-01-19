انقطاع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة يدخل يومه الثامن

فلسطين اليوم

يستمر انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت في قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، بسبب استهدافات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال موقع "نتبلوكس" الذي يرصد شبكات الاتصالات في العالم، إن الانقطاع الذي يدخل الآن يومه الثامن هو أطول انقطاع متواصل للاتصالات على الإطلاق، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينية "بالتل" و"أوريدو فلسطين"، الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والانترنت مع قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وقالت "بالتل" في منشور لها، إن الشركة تأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكل خدمات (الخلوي، الثابت، الإنترنت) مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر.

بدورها، قالت "أوريدو" في منشور مماثل، إنه ومع استمرار العدوان تكرر تضرر الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت مما أدى لتوقف كامل للخدمات جنوب ووسط قطاع غزة.

من جهته، أوضح وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إيهاب صبيح بأن الاتصالات (الخلوي، الثابت، الإنترنت) انقطعت مجددًا عن قطاع غزة، بشكل كامل في الوسط والجنوب، ومازالت خدمة شركة "أوريدو" تعمل في الشمال.