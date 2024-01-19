شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي عنيف على غزة

فلسطين اليوم

تُواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 105 على التوالي، ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، وتقصف منازلهم وأماكن نزوحم جوا وبرا وبحرا تزامنا مع اجتياح بري وحصار وتجويع..

وارتقى عددٌ من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال على مدينة خان يونس، التي كانت نسفت فيها قوات الاحتلال مربعات سكنية بشكلٍ كامل.

وقالت مصادر محلية إنّ 8 مواطنين على الأقل ارتقوا في قصف لقوات الاحتلال على المنطقة الغربية في مدينة خان يونس، استهدف منزلاً لعائلة الكاظمي.

كما واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي المكثف في محيط مستشفى الأمل في خان يونس، فيما استهدفت وسط المدينة بعدة غارات وبقصف مدفعي.

كذلك حاصرت قوات الاحتلال عدة مدارس تؤوي آلاف النازحين غرب حي تل الهوا بمدينة غزة، بينما واصلت تفجير مربعات سكنية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

ومع ساعات صباح اليوم الجمعة، جددت طائرات الاحتلال الحربية غاراتها على عدة مناطق في شمال قطاع غزة. كما استهدفت غارة جوية إسرائيلية عنيفة منطقة بجوار مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال شقة سكنية بالقرب من مجمع الشفاء الطبي غربي غزة؛ ما أدى لارتقاء 13 شهيد وإصابة آخرين شهداء وإصابات آخرين .وعملت طواقم الدفاع المدني على إنقاذ مواطنين محاصرين داخل المنزل المستهدف.

فيما انتشلت الطواقم الطبية 3 شهداء آخرين من عائلة أبو قادوس في استهداف بمنطقة الشيخ رضوان الليلة شمال مدينة غزة.

واستهدف قصف إسرائيلي شارع السكة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، فيما تجدد القصف المدفعي والحربي على جباليا ومدينة خانيونس صباح اليوم.

وفي ساعات الفجر الأولى، قامت زوارق الاحتلال الحربية بقصف متواصل للشريط الساحلي لمدينة غزة وشمالي القطاع بشكل عنيف ومكثف.

وقصفت طائرات الاحتلال حي المنارة جنوبي شرقي خان يونس. بينما تواصلت الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة في الأحياء القريبة من مجمع ناصر الطبي بخان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف.

ومنذ ثمانية أيام، يستمر انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة؛ ما يُصعب عمل طواقم الإسعاف والدفاع المدني، لا سيما في معرفة أماكن القصف والاستهدافات "الإسرائيلية" ونقل الشهداء والجرحى وإنقاذ المحتجزين.

ومساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي إلى 24 ألفًا و620 شهيدًا، بالإضافة لـ 61 ألفًا و830 جريحًا بإصابات متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.