مقتل "رقـيـب" وإصابة 3 جنود في جيش الاحتلال بمعارك غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة، مقتل رقيب من لواء جفعاتي وإصابة آخرين بجراح خطيرة، خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وجاء في بيان لجيش الاحتلال، نقله الإعلام العبري، أن ضابطًا قُتل متأثرًا بجروح أصيب بها قبل يومين في المعارك البرية مع المقاومة جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة جنود بجروح خطيرة.

وأوضح الإعلام العبري أن الرقيب "أوري جربي"، من لواء "جفعاتي"، قُتل بعد أن أصيب بجراح حرجة في جنوب قطاع غزة.

وبالإعلان عن القتيل الجديد، ترتفع حصيلة قتلى "جيش" الاحتلال المُعلنة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 527، بينهم 194 جندياً قُتلوا منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزّة، بحسب وسائل إعلامٍ عبرية.