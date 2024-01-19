إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة الغربية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، ودهمت منازل المواطنين واعتقلت عددا منهم، بالإضافة لاندلاع مواجهات أسفرت عن عدة إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال شابيْن من بلدة طمون، جنوبي مدينة طوباس، شمالي الضفة المحتلة، عقب اقتحام منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتها.

وقالت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحيم إبراهيم بشارات (23 عاما)، والمواطن وائل بني عودة (44 عاما)، عقب مداهمة منزليهما في بلدة طمون.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في أحياء وحارات بلدة طمون، تخللها رشق آليات الاحتلال العسكرية بالحجارة وإشعال الإطارات المطاطية وإغلاق الشوارع؛ دون أن يبلغ عن إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب ليث العلامي، عقب مداهمة منزل عائلته في بلدة بيت أمر شمالي المدينة جنوب الضفة المحتلة، كما دهمت عدة منزل الصحفي والناشط إيهاب العلامي، والمواطن خالد أبو زهير.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وبلدة الظاهرية جنوبي المدينة، بعدة آليات عسكرية وتمركزت في جبل رمان بالمدينة. بينما تجولت آليات الاحتلال في شوارع وأحياء الظاهرية؛ دون اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين لؤي ومازن منصور، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما، في بلدة كفر قليل، جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وفي رام الله، دهمت قوات الاحتلال بلدتي قبيا وبدرس، غربي المدينة وسط الضفة المحتلة، بعدة آليات عسكرية واقتحمت منازل المواطنين دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأصيب فجر اليوم، مواطنيْن برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات أعقبت اقتحام المنطقة الشمالية من مدينة سلفيت، بينما تمركزت عدة آليات عسكرية "إسرائيلية" في الجهة الشمالية وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة شابيْن.