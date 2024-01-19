كابوس تاسعة البهاء...كمائن سرايا القدس والمقاومة تنهك الاحتلال

فلسطين اليوم

يبدو أن أكثر المتشائمين في مجلس الحرب الإسرائيلي بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كانوا يتوقعون أنه في اليوم الرابع بعد المئة من العدوان الإسرائيلي على غزة، ستكون المقاومة الفلسطينية قادرة على توجيه الضربات الموجعة والقاتلة لجنود الاحتلال.

إذ لم يدر في خلد أعضاء الحكومة الإسرائيلية، أن المقاومة ستصمد هذه المدة، لا بل تضرب متى ما شاءت، وتسجّل ذلك بالصوت والصورة وتعرضه بجودة عالية من أرض غزة.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن وقوع اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود الاحتلال وآلياته في محاور التقدم شرق جباليا، وفي محاور التقدم وسط مدينة خانيونس وشرقها وجنوبها

كما قصفت حشود إسرائيلية في جنوب غربي غزة برشقة صاروخية، إضافة إلى إيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في مخيم البريج من خلال عدة عمليات، منها استهداف آلية عسكرية وجرافة من نوع D9 بقذائف ال (RPG) شرق البريج.

وقصفت السرايا المستوطنات المحاذية لقطاع غزة برشقة صاروخية مركزة..

بدورها، أعلنت كتائب القسام استهداف قوة إسرائيلية متمركزة في أحد المنازل بقطاع غزة بقذيفة "TBG" المضادة للتحصينات وإيقاع خمسة قتلى من أفرادها شرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع، فضلا عن عمليات الاشتباك المباشر في محاور خانيونس ووسط قطاع غزة..