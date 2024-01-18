المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة الاحتلال الأميركي قرب مطار أربيل

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الخميس، استهداف قاعدة الاحتلال الأميركي، قرب مطار أربيل شمالي العراق بالطيران المسيّر.

ومنذ يومين، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، الأحد، استهداف 3 قواعد أميركية، اثنتان منهما في شرقي سوريا، وأخرى في كردستان شمالي العراق.

وقالت المقاومة الإسلامية العراقية، في بيانٍ مقتضب نشرته، إنّها استهدفت "بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة 3 قواعد للاحتلال الأميركي في العراق وسوريا، وهنّ قاعدة خراب الجير، قاعدة مطار أربيل، وقاعدة كونيكو".

وتواصل المقاومة استهداف القواعد الأميركية في المنطقة، مؤكّدةً أنّ استهدافاتها تأتي رداً على مجازر الكيان الإسرائيلي بحقّ أهالي قطاع غزّة، واستمراراً بنهجها في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة.