حتى الشهداء لم يسلَموا.. الاحتلال يُقرّ بسرقته جثثاً من القبور في خان يونس

فلسطين اليوم

أقرّ المتحدث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بأنّ قواته أخرجت جثثاً من مقابر في خان يونس، من أجل فحصها في "إسرائيل"، بشأن ما إذا كانت تعود إلى الأسرى الإسرائيليين.

وزعم المتحدث باسم "جيش" الاحتلال، لشبكة "سي أنّ أنّ"، إن الاحتلال يبحث عن رفات الأسرى الذين احتجزتهم المقاومة.

وألحقت القوات الإسرائيلية أضراراً جسيمة بمقبرة في خان يونس، جنوبي غزة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحيث قامت باستخراج الجثث. وأظهرت لقطات وجود هياكل عظمية مكشوفة، بعد تدمير قوات الاحتلال للقبور.