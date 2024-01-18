الكيان الإسرائيلي يغرق في طوفان نفسي.. عشرات آلاف المستوطنين يعيشون الاكتئاب وخطر الانتحار

فلسطين اليوم

تواجه تل أبيب بحسب صحيفة "معاريف"، منذ يوم السبت 07/10/2023، أكبر موجة من الصدمة النفسية منذ إنشائها، وفقاً لتقديرات خبراء الطب النفسي.

وشهدت، منذ ذلك اليوم، "طوفاناً" من الاتصالات في جهاز الصحة النفسية، والتي يُقدّر أنها ستنمو إلى أبعاد هائلة، لأن ما يحصل، بحسب خبراء، ليس سوى بداية الموجة.

وتواجه صناديق الصحة والمراكز الطبية، بحسب "معاريف"، أكبر أزمة صحة نفسية تضرب الكيان على الإطلاق، حيث يعاني عشرات الآلاف (وربما مئات الآلاف) من الاكتئاب والقلق والعزلة، بينما واقع جهاز الصحة النفسية يشير إلى أنه – منذ ما قبل الحرب – يعيش في حالة عدم كفاية، إذ ينتظر المرضى أحيانا عدة أشهر ليتم معاينتهم، كما أن جهاز الصحة النفسية يزدحم بمكالمات لا يُرد عليها.

وفي السياق..نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بمناسبة مرور أكثر من 100 يوم على الحرب في قطاع غزة، تقريراً، أعدته جمعية "شباب"، التي تعمل بالتعاون مع وزارة "الرفاه" الإسرائيلية، عن حالة القلق التي يعيشها المستوطنون الإسرائيليون الذين تركوا المستوطنات، قرب قطاع غزة، والحدود اللبنانية.

وتبيّن من المعطيات التي نشرتها الجمعية، التي ترافق "فئة الشباب من المستوطنين الذين أُخلوا من منازلهم، بسبب الحرب، أن نحو 60% منهم، يفيدون بشعورهم بالوحدة، ونحو 46%، يفيدون بشعورهم بالكآبة والخوف.

إضافةً إلى ذلك، أشارت الجمعية إلى أنه يوجد ظاهرة التسرّب من الأطر التعليمية، حيث ظهر أن 51% من الشبان الذين تتابعهم الجمعية يفيدون عن "عدم اندماجهم في المحيط التعليمي أو الاجتماعي منذ اندلاع الحرب".