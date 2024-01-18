نتنياهو: أبلغت واشنطن رفضي إقامة دولة فلسطينية بعد الحرب

فلسطين اليوم

قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، الولايات المتحدة، أنّه "يعارض إقامة دولة فلسطينية كجزء من أي سيناريو مابعد الحرب".

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أنّ إعلان نتنياهو، "يسلط الضوء على الانقسامات العميقة بين الحليفين المقربين بعد ثلاثة أشهر من العدوان الإسرائيلي على غزة".

ولفتت إلى أنّ الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في وقت سابق، أنّ "إقامة دولة فلسطينية يجب أن يكون جزءاً من اليوم التالي من الحرب".

كذلك، قال نتنياهو في مؤتمر صحفي إنّه "في أي ترتيب مستقبلي، تحتاج إسرائيل إلى السيطرة على جميع الأراضي الواقعة غرب نهرالأردن، وهذا يتعارض مع فكرة إقامة دولة فلسطينية"، مضيفاً أنّه "يجب أن يكون رئيس الوزراء قادراً على قول لا لأصدقائنا".

وبعد تصريح نتنياهو، أعاد البيت الأبيض إعلانه أنه "ستكون هناك غزة ما بعد الصراع، ولن يعاد احتلالها"، مضيفاً: "أميركا لن تتوقف عن العمل على تحقيق حل الدولتين".

وخلال الشهر الفائت، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنّ "الحكومة الإسرائيلية لا تريد حل الدولتين"، مؤكداً أنّه على نتنياهو، "تغيير حكومته المتشددة لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".