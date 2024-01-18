قائد بحرية الجيش الإيراني: مدمرة "ألبُرز" ترافق سفننا التجارية في البحر الأحمر

فلسطين اليوم

أعلن قائد بحرية الجيش الإيراني، الادميرال شهرام إيراني، أن مدمرة "ألبُرز" الإيرانية، ترافق حالياً إحدى ناقلات النفط التابعة لبلاده فيالبحر الأحمر.

وأوضح أن هذه المدمرة مهمتها حماية السفن التجارية والناقلات الإيرانية في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن "بعض القوى العالمية، لا تجرؤعلى التواجد في هذه المنطقة باعتبارها منطقة مواجهة".

وتشهد الملاحة في البحر الأحمر توتراً في إثر إنشاء الولايات المتحدة "تحالفاً بحرياً"، بينما حذّر المسؤولون اليمنيون من مغبة عسكرة البحرومن تهديد أمنه.

كذلك، شدّدت القوات المسلحة اليمنية على أنها "لن تتردد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعاً عنِاليمن"، وذلك بعد العدوان الذي شنّته الولايات المتحدة وبريطانيا على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.