بعد ضرب مبرح.. عميد من عمداء الأسرى إلى العزل الإنفراديّ المشدّد

فلسطين اليوم

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، اليوم، أنّ إدارة سجون الاحتلال في سجن نفحة اعتدت بالضّرب المبرح على الأسير أيمن الشّرباتي، لتنقله بعدها إلى زنازين العزل الانفراديّ المشدّد.

استنكرت عائلة الأسير الّذي قضى ريعان عمره في سجون الاحتلال، ما فعله الاحتلال من تعذيب له، محمّلة إدارة السّجون المسؤوليّة الكاملة عن حياته وسلامته، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين.

وناشدت الهيئة "كلّ الجهات المحلّيّة و المؤسّسات الدّوليّة المعنيّة بالأسرى للاطمئنان على الأسرى الفلسطينيّين وأوضاعهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيليّ التي تحولت الى جونتناموا جديدة".

ويُذكر أنّ الأسير الشّرباتي المحكوم بالسّجن المؤبّد انضمّ قبل ما يقارب الـ5 سنوات إلى قائمة عمداء الأسر، بعد قضائه ربع قرن متواصل في سجون الاحتلال، ويدخل هذه السّنة عامه ال 25 في سجون الاحتلال.

أسره الاحتلال بعد إدانته بتنفيذ عدّة عمليّات في القدس، أدّت إلى مقتل مستوطن وإصابة آخرين، وقد أقدم في بداية شهر فبراير 2017 على إحراق "العلم" الإسرائيليّ داخل سجن جلبوع.