المقاومة الفلسطينية تشتبك مع الاحتلال في جباليا وخان يونس.. وتوقع قواته في كمائن محكمة

خاضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشةوالقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم وسط وشرق وجنوب مدينة خان يونس.

كما خاضت "سرايا القدس" اشتباكات بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم شرق جباليا.

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 28 جندياً إسرائيلياً خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 26 جندياً في قطاع غزة.

من جانبها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية - حماس، استهداف مجاهديها قوةإسرائيلية متمركزة في أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، موقعةً 5 قتلى من أفرادها شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كذلك، أوقعت القسام قوة من 30 جندياً إسرائيلياً بين قتيل وجريح بعد استدراجهم نحو منزل مفخخ بالعبوات الناسفة في بني سهيلة شرقمدينة خان يونس.

واستهدفت القسام دبابتين من نوع "ميركافا" وجرافة عسكرية بقذائف "الياسين 105" في منطقة عبسان شرق خان