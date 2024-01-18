حزب الله يدين قرار الولايات المتحدة الأميركية بإدراج حركة "أنصار الله" على لوائح الإرهاب الأميركية

الساعة 08:09 م|18 يناير 2024

فلسطين اليوم

دان حزب الله قرار الولايات المتحدة الأميركية بادراج حركة أنصار الله على لوائح الإرهابالاميركية، واعتبره قرارا ظالما متعسفا وباطلا، وهواستكمال للعدوان الأميركي على اليمنوالمتواصل منذ سنوات عدة، وصولا الى الغارات الأخيرة.‏

 

وفي بيان له اعتبر الحزب أن "الولايات المتحدة الاميركية هي راعية الارهاب الصهيوني والعدوان الاجرامي على غزةوشعبها الصامدوالمدافع عنه في كل المحافل والمؤسسات الدولية، وإنه لمن العجب أنالولايات المتحدة تعتدي على اليمن العزيز وشعبه الشريف والمضحي ثمتقوم بتصنيفالمعتدى عليه على ما تسميه لوائح الارهاب التي تعكس ثقافتها الإجرامية وتسلطهاالعدواني على العالم بأسره".

 

وختم "أننا نعتقد أن هذ القرار لن ينال من عزيمة الشعب اليمني العظيم ودوره الفعال والمؤثرلرفع الحصار عن قطاع غزة، بل سيزيدهاصرارا على مواصلة أدائه المشرف حتى وقف حربالإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته المحقة والعادلة".