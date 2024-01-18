حزب الله يدين قرار الولايات المتحدة الأميركية بإدراج حركة "أنصار الله" على لوائح الإرهاب الأميركية
دان حزب الله قرار الولايات المتحدة الأميركية بادراج حركة أنصار الله على لوائح الإرهاب الاميركية، واعتبره قرارا ظالما متعسفا وباطلا، وهواستكمال للعدوان الأميركي على اليمن والمتواصل منذ سنوات عدة، وصولا الى الغارات الأخيرة.
وفي بيان له اعتبر الحزب أن "الولايات المتحدة الاميركية هي راعية الارهاب الصهيوني والعدوان الاجرامي على غزة وشعبها الصامدوالمدافع عنه في كل المحافل والمؤسسات الدولية، وإنه لمن العجب أن الولايات المتحدة تعتدي على اليمن العزيز وشعبه الشريف والمضحي ثمتقوم بتصنيف المعتدى عليه على ما تسميه لوائح الارهاب التي تعكس ثقافتها الإجرامية وتسلطها العدواني على العالم بأسره".
وختم "أننا نعتقد أن هذ القرار لن ينال من عزيمة الشعب اليمني العظيم ودوره الفعال والمؤثر لرفع الحصار عن قطاع غزة، بل سيزيدهاصرارا على مواصلة أدائه المشرف حتى وقف حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته المحقة والعادلة".