لأجل "الحوار"... لافروف يطالب أميركا بوقف "العدوان على اليمن"

فلسطين اليوم

أكدت روسيا، اليوم الخميس، أن على الولايات المتحدة "وقف ضرباتها على الحوثيين في اليمن" للمساعدة في إيجاد حل دبلوماسي يضعحداً للتوتر المرتبط بهجمات المتمردين على السفن التجارية، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وقال لافروف للصحافيين في موسكو: "الأهم الآن هو وقف العدوان على اليمن نظراً إلى أنه كلما قصف الأميركيون والبريطانيون أكثر،يصبح الحوثيون أقل استعداداً للتحاور".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنّ الولايات المتحدة وبريطانيا وجّهتا "بنجاح ضربات للحوثيّين رداً على هجمات علىسفن في البحر الأحمر"، بينما تحدّث شهود عن ضربات طالت مدناً يمنيّة.

ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن الضربات بأنّها "ردّ مباشر" على هجمات ةغير مسبوقةة شنّها الحوثيون على سفن في البحر الأحمرشملت ةاستخدام صواريخ باليستيّة مضادّة للسفن للمرّة الأولى في التاريخ".

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن الضربات التي وُجّهت للحوثيين في اليمن "ضروريّة ومتناسبة"، مشيراً إلى أن طائراتمن سلاح الجو الملكي نفذت "ضربات جوية ضد منشآت عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن".