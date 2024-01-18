صندوق الاستثمار الفلسطيني: بناء 150 ألف وحدة سكنية في غزة يكلّف 15 مليون دولار

فلسطين اليوم

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، اليوم الخميس، عن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، قوله إنّ "تكلفة إعادةبناء الوحدات السكنية المدمرة في قطاع غزة لا تقل عن 15 مليار دولار".

وقال مصطفى، خلال حديث في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا، إنّ إعادة بناء وحدة سكنية واحدة "سيكلّف نحو 100 ألف دولار"، علماً أنّ صندوق الاستثمار الفلسطيني هو شركة مملوكة للدولة، تشرف عليها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأضاف أنّ "نحو 50 ألف وحدة سكنية دُمّرت بشكلٍ كامل"، كما "تضرّرت بشكل جزئي نحو 300 ألف وحدة"، لافتاً إلى أنّ المباني التيتضرّرت بشكل جزئي قد لا تكون صالحة للترميم".

وتابع رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني أنّ هناك حاجةً "لإعادة بناء نحو 150 ألف وحدة سكنية جديدة"، مشيراً إلى أنّ تكلفتها "تقاربالـ 15 مليار دولار".

وأوضح أنّ هذه التكلفة "لا تشمل إعادة استصلاح شبكات الكهرباء والطرقات والمجاري والمصانع والمعابر والميناء".