على الرّغم من ضعف الإمكانات..عمل حثيث لإزالة ركام الحرب في غزّة

فلسطين اليوم

تواصل طواقم جهاز الدّفاع المدنيّ إزالة ركام المباني الّتي دمّرتها آلة الحرب الصّهيونيّة في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة لفتح الشوارع الرّئيسة فيها، بمعدّات بسيطة وآليّات شحيحة.

وبدأ أفراد الدفاع المدني الّذين بات أغلبهم من المتطوّعين، منذ أيام مبادرة لفتح الشّوارع لتسهيل مرور سيّارات الإسعاف والمواطنين.

هذه المعدات البسيطة يعتمد عليها طواقم الدّفاع المدنيّ بعد استهداف غالبيّة آليّاتهم الثّقيلة ومركبات الإنقاذ التّابعة لهم، منذ بداية الحرب الصّهيونيّة المستمرّة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي.

وحذّرت جهات حكوميّة منذ بداية الحرب، من توقّف عمل جهاز الدّفاع المدنيّ في القطاع بسبب الاستهداف الصّهيونيّ المتكرّر للطّواقم والآليّات.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشنّ "الجيش" الإسرائيليّ حربًا مدمّرة على غزّة خلّفت حتّى أمس الأربعاء، 24,448 شهيدًا و61,504 مصابًا، وتسبّبت في نزوح حوالي 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكّان القطاع، بحسب السّلطات الفلسطينيّة والأمم المتّحدة.