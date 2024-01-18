ببالغ الأسى… وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية تنعى الصحفي وائل أبو فنونة المدير العام لقناة "القدس اليوم"

فلسطين اليوم

زفّت قناة "القدس اليوم" الفضائية مديرها العام الصحافي وائل رجب أبو فنونة "أبو عماد" الّذي ارتقى في استهداف صهيوني غاشم فيمدينة غزة.

وبدوره، تقدم طاقم عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية "بأصدق وأبلغ المواساة" باستشهاد الشهيد الصحافي وائل أبو فنونة، قائلًا: "بعيون دامعة، وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا بحزن وأسى، نبأ استشهاد الصحفي وائل أبو فنونة، مدير عام قناة القدساليوم الفضائية".

وأضاف الطاقم: "بهذه المناسبة الأليمة الحزينة، يتقدم طاقم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، بأصدق وأبلغ المواساة من عائلته خاصة وعمومالأسرة الصحافية الفلسطينية، سائلين العلي القدير سبحانه وتعالى، بأن يلهمهم جميعا الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل. كمانسأله جل وعلا بأن يسكن الفقيد فسيح جناته، مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".

وأعلن المكتب الحكومي في قطاع غزة انه باستشهاد الصحافي وائل ابو فنونة يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 119 وذلك منذ بدء حربالإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.