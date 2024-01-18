نتنياهو يقصي وزيري الأمن والأركان بعد نقل الأدوية إلى غزة

فلسطين اليوم

أفادت القناة "الإسرائيلية 12"، اليوم الأربعاء، بأنه تم إقصاء وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هليفي من اتخاذ القراراتالمتعلقة بإجراءات نقل الأدوية إلى قطاع غزة.

وبحسب القناة لم يتم إبلاغهما بذلك إلا مساء الجمعة الماضي، بعد الإعلان الرسمي من مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وأشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، الأربعاء، إلى أن "نتنياهو يكرر اللازمة الجوفاء أنه سنحارب حتىالانتصار’، لكن بالنسبة له ينبع ذلك بالأساس من اعتبارات بقائه السياسي.