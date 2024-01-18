رئيس الوزراء العراقي يجدد دعوته لإنهاء مهمة التحالف الدولي في بلاده

فلسطين اليوم

جدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الخميس، دعوته إلى رحيل التحالف الدولي ضد "داعش" من العراق، معتبراً أن انتهاءمهمة هذه القوات الأجنبية ضرورة لأمن البلاد واستقرارها.

وفي حديث خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، قال السوداني إنه من الضروري "البدء فوراً في حوار للخروج بتفاهمحول ترتيب جدول زمني لإنهاء مهمة المستشارين الدوليين".

وأضاف أن "انتهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة لأمن العراق واستقراره، كما أنها ضرورة للحفاظ على العلاقات الثنائية بين العراق ودولالتحالف".

وأكد "السوداني" أن ترتيب انتهاء مهمة التحالف الدولي كان "محور زيارة وفد برئاسة وزير الدفاع العراقي إلى واشنطن في آب/أغسطس2023"، والتي أدت إلى تشكيل لجنة ثنائية كان من المفترض أن تدرس "انسحاب المستشارين الدوليين" لكن أوقفت الاجتماعات مع أحداث7 أكتوبر.