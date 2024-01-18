البرلمان الأوروبي يصوت على قرار لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة

فلسطين اليوم

صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وحظي قرار البرلمان الأوروبي بشأن غزة، بأغلبية 312 صوتا، مقابل رفض 131 صوتا، وامتناع 72 عضوًا عن التصويت.

وأعرب القرار عن القلق من السياسات الإسرائيلية التي تؤدي لتهجير السكان الفلسطينيين قسرا، محذرا في الوقت ذاته من تداعيات عنف المستعمرين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

وأكد دعمه لعمل محكمة العدل الدولية، مشددا على أهمية طرح مبادرة أوروبية جديدة، تهدف لاستئناف المسار السياسي.