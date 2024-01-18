المقاومة الإسلامية تستهدف مواقع للاحتلال في الأراضي اللبنانية المحتلة

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله انها استهدفت بالأسلحة المناسبة عدة مواقع عسكرية للعدو الصهيوني في الأراضي اللبنانية المحتلة منها ، موقع بركة ريشا، وموقع ‏المالكية، و موقع‎ ‎السماقة في تلال كفر شوبا ومزارع شبعا، و تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة أدميت، وأكدت المقاومة تحقيقها إصابات مباشرة بالمواقع المستهدفة.

وقالت مصادر لبنانية أن الطيران المسير المعادي استهدف بالصواريخ محيط سوق الخان وطريق كوكبا في قضاء حاصبيا، كما تعرضت مناطق عيترون وبليدا وميس الجبل للقصف بقذائف فوسفورية.