صحيفة عبرية: غضب بين الجنود بعد تقليص المنحة المخصصة لهم

فلسطين اليوم

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن غضباً يسود بين جنود وحدة المسح التابعة لهيئة الأركان العامة الإسرائيلية بعد تقليص المنحة المخصصة لهم.

وقالت الصحيفة أن وحدة المسح مسؤولة عن تحديد مكان وإجلاء الجثث وجمع أشلاء الجنود في غزة، وأشارت إلى أن المنحة المخصصة لجنود الوحدة تم تقليصها إلى ألفي شيكل بدلا من 4 آلاف المخصصة لجنود الاحتياط (الدولار يساوي 3.77 شيكلات) .

ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود قوله "شعرنا بالخجل من حصولنا على نصف المنحة، نترك كل شيء ونخاطر بحياتنا في أراضي العدو، لا أحد يأتي إلى هنا من أجل المال، ولكن إذا كان هذا هو الشكر فهذا أمر مؤسف ومخيب للآمال".