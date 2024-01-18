شهيد وإصابات وتفجير منازل في عدوان الاحتلال المتواصل على طولكرم ومخيميها

فلسطين اليوم

اُستشهد شاب، اليوم الخميس، برصاص الاحتلال، في العدوان المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الثاني على التوالي، ، وسط تفجير للمنازل وتدمير واسع في البنية التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الشاب محمد فيصل دواس أبو عواد (28 عاما)، إثر اصابته برصاص الاحتلال الحي في البطن، بمخيم نور شمس شرق طولكرم، ما يرفع حصيلة الشهداء في المدينة، منذ الأمس إلى 6.

وفجرت قوات الاحتلال منزل المواطن عمر حسين عمارة في حارة المدارس بمخيم طولكرم، بعد إجبار قاطنيه على مغادرته، ما أدى إلى تضرره بالكامل واشتعال النيران فيه، وتضرر المنازل المجاورة له.

واقتحمت قوات الاحتلال مدعومة بجرافاتها حارة المنشية في مخيم نور شمس شرقا، وشرعت بأعمال تجريف في البنية التحتية وتخريبها، وتدمير منزل المواطن أبو يوسف شحادة، وسط اندلاع مواجهات، وسماع أصوات انفجارات متتالية ضخمة في المنطقة.

واستقدمت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مخيم طولكرم، من المحور الغربي للمدينة، بعد نشر أعداد كبيرة من "المشاة" داخل أزقته وحاراته، مع اقتحامها لمنازل المواطنين وتفتيشها، والتنكيل بأصحابها، وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية ومراكز للتحقيق.

وطالت الاقتحامات المحلات التجارية والمنشآت العامة، بما فيها مسجد السلام الذي تعرض للاقتحام والتخريب، ومنزل عائلة أبو غزالة في حارة العكاشة بالمخيم الذي تعرض للإحراق.

وتعرض المئات من المواطنين من عمر 16 عاما للاعتقال من قوات الاحتلال، التي اقتادتهم إلى مراكز التحقيق الميدانية في المنازل داخل المخيم وخارجه.

واعتدى جنود الاحتلال على عدد كبير منهم بالضرب المبرح والتنكيل والتهديد، كما احتجزهم لساعات طويلة، ونقلهم من مكان إلى آخر، ومن ثم أفرج عنهم في أماكن بعيدة، وتحديدا عند المعابر والحواجز العسكرية.

وجرفت آليات الاحتلال مدخل ضاحية ذنابة القريب من مخيم طولكرم بالقرب من مسجد الفردوس، فيما قام جنود الاحتلال بتكسير زجاج مركبات المواطنين، بالقرب من دوار شويكة في الحي الشمالي للمدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال محمد تيسير شريتح، وعبد الله شريتح، ومحمد أديب شريتح، بعد مداهمة منازلهم في عمارة سكنية في شارع السكة بمدينة طولكرم، وتعرضهم للضرب والتنكيل.

ورافق عملية الاقتحام المتواصلة لطولكرم ومخيميها تحليق طائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم تعليق دوام المدارس في المدينة وضواحيها لهذا اليوم، وتحويل باقي مدارس المحافظة إلى التعليم الإلكتروني، نظراً إلى استمرار الحالة الأمنية الصعبة في المدينة.