الصحة العالمية: لا دليل على استخدام مستشفيات غزة لأغراض أخرى

فلسطين اليوم

قال منسق فرق الطوارئ الطبية بمنظمة الصحة العالمية شون كيسي، إنه لم ير أي دليل على أن مستشفيات قطاع غزة تستخدم لأغراض أخرى.

جاء ذلك في رده على سؤال لمراسل "الأناضول" حول استهداف "إسرائيل" المباشر لمستشفيات القطاع بزعم أن المقاومة تستخدمها مقرات لها، وحول ما إذا كان الاستهداف يشكل جريمة حرب.

وقال كيسي، إنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب حماية مرافق الرعاية الصحية والعاملين في هذا المجال وكذلك المرضى، مشيرا إلى أن المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية يضطرون حاليًا إلى الفرار من المستشفيات بفعل استهدافات الاحتلال.