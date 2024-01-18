الأمم المتحدة: يجب أن يتوقف "القتل غير المشروع" للفلسطينيين

فلسطين اليوم

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) إلى وضع حد "للقتل غير المشروع" الذي يتعرض له الفلسطينيون من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المفوضية عبر منشور على منصة "إكس"، إن التقارير تفيد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها في الضفة الغربية وقتلت ما لا يقل عن 9 فلسطينيين.

وأوضحت أن قوات الاحتلال قتلت، صباح أمس الأربعاء، خمسة فلسطينيين في قصف جوي على سيارة قرب مخيم بلاطة للاجئين في نابلس بالضفة الغربية.

وأضافت أنه في حادثة قصف جوي منفصلة، قتلت القوات 4 فلسطينيين آخرين على الأقل، منهم 3 أطفال، أثناء اقتحام مخيم طولكرم للاجئين.

وأكدت أن الحادثتين، تثيران القلق بشأن وقوع أعمال "قتل غير مشروع"، مشددة على ضرورة أن تضمن "إسرائيل" إجراء تحقيق "عاجل ومستقل وفعال" بهذا الشأن.